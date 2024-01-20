النفط الاتحادية تعلن إحباط تهريب 61 صهريجاً من الإسفلت والمخلفات النفطية

أربيل(كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم السبت20 كانون الثاني 2023، عن إحباط تهريب 61 صهريجاً تحمل مادة الإسفلت المؤكسد ومخلفات نفطية في البصرة.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان، ، إن "هيئة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية وبالتعاون مع الجهات الأمنية الساندة، تم إحباط عملية تهريب 61 صهريجاً تحمل مادة الإسفلت المؤكسد، والصفوة البيضاء والمخلفات النفطية في محافظة البصرة"، مبيناً أن "العملية جاءت استناداً إلى معلومات عن قيام بعض الأفراد، بمحاولة تهريب مادة الأسفلت المؤكسد، وبعض المنتجات النفطية".

وأضاف طالب، أنه "تم تشكيل فريق عمل من جهاز الأمن الوطني، وقيادة القوة البحرية، وفرع الهيأة في محافظة البصرة"، حيث تمت مداهمة أحد الأوكار (مرأب) في منطقة خور الزبير، وتمت السيطرة على عدد من الصهاريج المحملة بالمنتوج المعد للتهريب، وهي على النحو الآتي: 29 حوضية محملة بالأسفلت المؤكسد، و29 حوضية مخلفات نفطية، و2 حوضية مادة الصفوة البيضاء، و1 حوضية مخلفات صفوة".

وتابع أنه "تم إلقاء القبض على (63) متهماً، وفق مذكرة قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".