الجاليات الكوردية حول العالم تتظاهر ضد القصف الإيراني على أربيل

أربيل(كوردستان24)- خرجت الجاليات الكوردية، في عدد من الدول الغربية، في تظاهرات منددة بالقصف الإيراني الذي استهدف المدنيين في عاصمة إقليم كوردستان، أربيل.

وتظاهر الكورد، في 15 مدينة أوروبية أمام السفارات والقنصليات الإيرانية للتعبير عن موقفهم الرافض للهجوم الإيراني.

المتظاهرون الكورد، أعربوا عن استنكارهم، للاستهداف الإيراني المعادي على أربيل، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة مدنيين أبرياء.

ونظّمت الجالية الكوردية في بلجيكا تظاهرةً، اليوم السبت 20 كانون الثاني يناير 2024، تنديداً بالهجوم الإيراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

في وقتٍ سابق، أفاد مراسل كوردستان24 في بروكسل، أن الجاليات الكوردية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ستنظم تظاهراتٍ أمام السفارات والممثليات الإيرانية، تنديداً بهجمات الحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل.

وخرج المئات من أبناء الجالية الكوردية، في هولندا، اليوم في تظاهرة احتجاجية ضد الهجمات الإيرانية في أربيل.

ورفع المتظاهرون العلم الكوردي، مرددين النشيد القومي الكوردي "أي رقيب"، كما أبرزوا صور شهداء القصف الإيراني الأخير، وأدانوا الهجمات الإيرانية المعادية.

كما خرجت الجالية الكوردية في السويد، للتنديد بالهجمات الإيرانية على أربيل.

الجالية الكوردية في بريطانيا، خرجت في تظاهرة، منددة بالهجمات الإيرانية على أربيل.

المتظاهرون الكورد، نظموا وقفةً احتجاجية، اليوم أمام السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن، استنكروا من خلالها، الهجمات الصاروخية، الإيرانية على عاصمة إقليم كوردستان أربيل.

الجالية الكوردية في بريطانيا، خرجت بكوردها من أجزاء كوردستان الـ 4، حيث كان بينهم كورداً من جنوب وغرب وشمال وشرق كوردستان، جميعاً وحدوا موقفهم المضاد من الهجمات المعادية، للشعب الكوردي، ونددوا بالقصف الإيراني على أربيل.

المطلب الوحيد لدى المتظاهرين الكورد، كان، أن "يعيش الكورد في حرية واستقلال حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الهجمات".

وأكد المتظاهرون أن أربيل، مدنية نموذجية للتعايش والسلام في الشرق الأوسط، وتجتمع فيها كافة الأديان والقوميات، وقالوا إن أربيل ليست إسرائيل، واذا كانت الهجمات تستهدف إسرائيل فـ تل أبيب ليست بعيدة.