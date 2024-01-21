زاخو ستشهد اليوم تظاهرةً حاشدة تنديداً بالهجمات الإيرانية على أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مراسلة كوردستان24 هفرست رجب، اليوم الأحد 21 كانون الثاني يناير 2024، أن الاستعدادات جارية لتنظيم تظاهرة واسعة النطاق في ساحة جسر دلال بإدارة زاخو المستقلة.

وأشارت مراسلتنا إلى أن شعارات التظاهرة في زاخو ستدين بشدة الهجمات التي طالت مدينة أربيل، والتي تسببت بسقوط أشخاصٍ مدنيين تحت حجج وذرائع لا مبرر لها.

وقال أحد سكان زاخو لـ كوردستان24، إنه "منذ الساعة 12:30 صباحاً أنا متواجد في هذه الساحة، للتنديد بالهجوم الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل".

وشدد على أن "الكورد شعبٌ مسالم، والرئيس بارزاني أكد مراراً على أن الكورد شعبٌ مسالم ولسنا أعداءً لأي دولةٍ أو دين"، مبيناً "أننا سنطالب عبر التظاهرة بمنع تكرار الهجمات الإيرانية على أراضي إقليم كوردستان".

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وتوالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضربات التي استهدفت منازل المدنيين في أربيل، منددةً بالهجمات، ومطالبةً إيران بوقف "عدوانها" على كوردستان.