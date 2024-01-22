إعلام إيراني: دوي "انفجار مروع" شرقي طهران

أربيل(كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين بسماع دوي "انفجار مروع" في مدينة غرمسار الصناعية بمحافظة سمنان شرقي العاصمة طهران.

وقال بهنام بختياري المدير العام للصناعة والتعدين والتجارة في مقاطعة سمنان لوكالة "إرنا": "تم إرسال قوات هذه الإدارة إلى المدينة الصناعية، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد مصدر وعنوان هذا الانفجار".

كما أكد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، ومن بينها قناة "أخبار قمرسار"، أن مصدر الانفجار غير معروف.

ولم يتم الكشف بعد عن المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر، لكن رضا خاني، والي جارمسار، قال لوكالة أنباء "صدى فسيما" إنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل الحادث قريبا".

وأعلنت سلطات ولاية سمنان الأسبوع الماضي عن "انفجار في خزان كيميائي" بمصنع في مدينة إيفانكي الصناعية في غارمسار، وقالت إن هذا الانفجار خلف قتيلين وثلاثة جرحى.

وبحسب وكالة أنباء "إيلنا"، فإن أحد القتلى في هذا الحادث هو فارامارز هورمزي، الأستاذ في قسم الهندسة الكيميائية بجامعة سمنان.