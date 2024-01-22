بيشوا هوراماني: لا يمكن التغطية على الهجوم الإيراني عبر الدعاية الكاذبة وتزييف الأخبار

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لا يزال يبرر الهجوم الصاروخي على أربيل بأنه استهداف لقاعدة للموساد الإسرائيلي، وأن الهجوم لم يكن ضد سيادة العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف هوراماني في بيانٍ له، اليوم الاثنين، "رغم أن وفد الحكومة العراقية والبرلمان العراقي وعدد كبير من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أكدوا أن القصف طال مدنيين، إلا أن السلطات الإيرانية لا تزال تنكر ذلك، وتفتخر بالجرائم التي ارتكبتها ضد المواطنين الكورد الأبرياء.

نص البيان:

في يوم الاثنين 22 يناير 2024، برر المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقابلة مع الصحفيين مرة أخرى، وأشار إلى أن الهجوم الصاروخي الذي وقع الأسبوع الماضي على أربيل والذي زُعم أنه استهدف قاعدة الموساد الإسرائيلي في أربيل بصواريخهم الخاصة (من نقطة إلى هدف دقيق) وأن الهجوم لم يكن ضد سيادة العراق وإقليم كردستان.

ومن المدهش جداً أنه رغم أن وفد الحكومة العراقية والبرلمان العراقي وعدد كبير من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني زاروا منزل الشهيد بيشرو، وأثبت الجميع أن الهجوم الصاروخي الإيراني كان جريمة بحق المدنيين والنساء والأطفال، ومع ذلك لا يزال المسؤولون الإيرانيون ينكرون ذلك، وتفتخر بالجرائم التي ارتكبتها ضد المواطنين الكورد الأبرياء.

إن الحديث القدسي (أَخَذَتْهُ العزّة بالإثم) يغطي الفخر الذي يردّده المسؤولون الإيرانيون يومياً بغض النظر عن الرأي العام في العراق وإيران والمنطقة والعالم.

ما ارتكبه الحرس الثوري الإيراني من خلال صواريخه التي قتلت الأطفال، كانت جريمة خطيرة ضد المواطنين العاديين في إقليم كوردستان، وأسفر عن مقتل وإصابة النساء والأطفال. كما شكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وإقليم كوردستان ومبادئ حسن الجوار والقانون والاتفاقيات الدولية. ولن تغطي هذه الجريمة أي دعاية كاذبة وتزييف أخبار وصور مفبركة، ولن ينخدع الرأي العام في إيران والعراق والمنطقة.

السؤال والرأي الأهم لوسائل الإعلام والرأي العام الدولي والإقليمي الآن هو أن صواريخ "من نقطة إلى هدف دقيق" التي تمتلكها جمهورية إيران الإسلامية يمكن أن تصل إلى العديد من الأماكن والبلدان الأخرى التي تعتبرها إيران أعداء لها.

ولكن لماذا يستهدفون فقط أبرياء المنطقة بصواريخهم الدقيقة تلك؟ لماذا لا يجرؤون على إطلاق صواريخهم الدقيقة على بلد يمتلك قوات وصواريخ وأسلحة متقدمة، ولا يعرفون سوى استهداف شعب كوردستان الأعزل والأبرياء؟

بيشوا هوراماني

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان