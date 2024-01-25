وزير الداخلية العراقي يعلن تسليم المسؤولية الأمنية وسط كركوك للشرطة الاتحادية

أربيل(كوردستان24)- أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن الشرطة الاتحادية ستتولى مستقبلا المسؤولية الأمنية وسط محافظة كركوك وقضاء الحويجة.

وزير الداخلية العراقي، قال خلال مؤتمر صحفي: "اتفقنا مع محافظ كركوك على استكمال المشاريع المخصصة لنصب كاميرات المراقبة وسط كركوك".

وأضاف، "إنهم سيولون في المستقبل مزيدا من الاهتمام لنقاط التفتيش في محافظة كركوك وغيرها من محافظات العراق وتزويدهم بمزيد من المعدات".

ووصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس 25 كانون الثاني 2024، إلى محافظة كركوك، وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل اليوم إلى محافظة كركوك والتقى محافظها".

وأضاف البيان، أن "هذه الزيارة تأتي للإطلاع على الأوضاع الأمنية وعمل مفاصل وتشكيلات الوزارة في الجانبين الأمني والخدمي"، لافتاً إلى أن "الشمري سيجري سلسلة من اللقاءات والاجتماعات على هامش هذه الزيارة".