مكافحة الإرهاب في كوردستان: إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وقال الجهاز في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "بحسب معلومات جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان، فقد تم إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة، مساء اليوم الخميس 25 كانون الثاني 2024، الساعة 21:07، وجهتها الميليشيات الخارجة عن القانون نحو القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش، في مطار أربيل الدولي".

في السياق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، "يوم الخميس 18 كانون الثاني 2024، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة، وجهتها الميليشيات الخارجة عن القانون نحو القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش، في مطار أربيل الدولي".

يأتي هذا بعد أن تعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وعقب الهجوم الإيراني، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الانتهاك الذي طال سيادة العراق وإقليم كوردستان.

كما طالب "المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الظلم الذي يتعرض له شعب كوردستان".

من جهته، قال الرئيس مسعود بارزاني في بيانٍ له، إن "هذه الهجمات والاعتداءات الإيرانية تعكس مدى الظلم الذي يرتكب ضد شعب إقليم كوردستان".

وكان رئيس اللجنة البرلمانية العراقية الخاصة بالتحقيق في القصف الإيراني على أربيل، عباس الزاملي، قال إن المنزل الذي استهدفته صواريخ الحرس الثوري هو "مكان سكني، وليس قاعدة للموساد".

وأكد في مؤتمرٍ صحفي، أن "الهجمات الصاروخية الإيرانية على إقليم كوردستان غير مبررة وتنتهك السيادة العراقية. ولو كانت هناك بالفعل قاعدة تجسس لأي دولة في إقليم كوردستان، لكان بإمكان إيران حل القضية من خلال الحوار بين إقليم كوردستان والعراق، وليس قصف مدنيين بصواريخ".