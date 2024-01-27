بايدن يكشف موقف بلاده تجاه الهجمات على القواعد الأميركية في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قوات بلاده نفّذت ضربات منفصلة ضد منشآت في العراق تستخدمها الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني، بناءً على توجيهاتٍ مباشرة منه.

مؤكّداً أن تنفيذ تلك الضربات كانت "بهدف إضعاف قدرات الميليشيات وردع الهجمات المستقبلية"، لافتاً إلى أنها نُفِّذت "بطريقة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

جاء ذلك، خلال رسالةٍ وجهها بايدن إلى رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ بخصوص الضربات الجوية الأميركية ضد الميلشيات العراقية.

وقال الرئيس الأميركي إن بلاده اتّخذت هذا الإجراء "الضروري والمتناسب بما يتوافق مع القانون الدولي وفي ممارسة حق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

مجدداً التأكيد على أن الولايات المتحدة "مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات.

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وفيما يأتي نص الرسالة:

النص الكامل لرسالة الرئيس الأمريكي الموجّهة الكونغرس بخصوص الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية في العراق وفق التفويض الصادر عام 2001 والمتعلق باستخدام القوة العسكرية لحماية الأفراد والأصول والمصالح الأمريكية.

رسالة إلى رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ بما يتوافق مع قرار سلطات الحرب (القانون العام 93-148)

عزيزي السيد رئيس مجلس النواب: سيدتي الرئيسة العزيزة:

كما ذكرت سابقًا ارتكبت مجموعات الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني سلسلة من الهجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا.

وقد تسببت هذه الهجمات بما في ذلك الهجوم الأخير على قاعدة الأسد الجوية من قبل الميليشيات التابعة لإيران في إصابة أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف العاملة إلى جانب قوات الولايات المتحدة وعرضت حياتهم لتهديد خطير.

في السابق ردًا على هذه الهجمات والتهديد بهجمات مستقبلية بناءً على توجيهاتي، نفذت قوات الولايات المتحدة ضربات مستهدفة ضد منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في ليلة 23 يناير 2024.

بناءً على توجيهاتي نفذت القوات الأمريكية ضربات منفصلة ضد منشآت في العراق تستخدمها الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني للتدريب والدعم اللوجستي وأغراض أخرى.

تم تنفيذ الضربات بهدف إضعاف قدرات الميليشيات وردع الهجمات المستقبلية وتم تنفيذها بطريقة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

لقد وجهت الضربات من أجل حماية والدفاع عن موظفينا وأصولنا الموجودة في العراق والتي تجري عمليات عسكرية وفقًا لتفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 (القانون العام 107-40).

كان الهدف من الضربات هو إضعاف وتعطيل إيران والميليشيات التابعة لها من شن أو دعم المزيد من الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة.

لقد وجهت هذا العمل العسكري بما يتوافق مع مسؤوليتي عن حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيزًا للأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية وفقًا لسلطتي الدستورية كقائد أعلى ورئيس تنفيذي ولإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة العلاقات ووفقًا لتفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 (القانون العام 107-40) وترخيص استخدام القوة العسكرية ضد العراق (القانون العام 107-243).

اتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء الضروري والمتناسب بما يتوافق مع القانون الدولي وفي ممارسة حق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

والولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات.

أقدم هذا التقرير كجزء من جهودي لإبقاء الكونغرس مطلعًا بشكل كامل بما يتوافق مع قرار سلطات الحرب (القانون العام 93-148). وأنا أقدر دعم الكونغرس في هذا الإجراء.