البنتاغون تعلن عن استمرارها في دعم البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، عن استمرارها في دعم قوات البيشمركة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، في مؤتمرٍ صحفي، "سنواصل مساعدة قوات البيشمركة لضمان حصولها على القدرات اللازمة لدعم الاستقرار في العراق".

وأضاف: لدينا علاقة طويلة الأمد مع قوات البيشمركة.

في غضون ذلك، أكّد رايدر، أن الميلشيات المدعومة من إيران "تتحمّل المسؤولية عن تلك الهجمات"، في إشارة إلى الهجوم الذي تعرضت له القوات الأميركية في الأردن.

وقال إن بلاده "ستردُّ في الوقت والمكان المناسبين"، مشيراً إلى أن عدد الإصابات جراء ذلك الهجوم ارتفع إلى أكثر من ٤٠، إحداها حرجة.

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن الفصائل والميلشيات المسلحة "تشكّل تهديداً على إقليم كوردستان".

وحذّر رايدر أن بلاده "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتها".

وبخصوص إعلان كتائب حزب الله في العراق تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية، قال إن واشنطن "على علمٍ بالبيان،

‏ويرفض التعقيب عليه، لأن الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات".

واليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، إن بلاده تطالب الحكومة العراقية لبذل المزيد من الجهود لاعتقال المسؤولين عن الهجمات على القوات الأميركية والتحقيق معهم ومعاقبتهم.

وأكّد ميللر خلال مؤتمرٍ صحفي، أن واشنطن تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة كل من يدعم الإرهاب ويقدم المساعدات المالية.

وتعرضت القوات الأميركية في العراق وسوريا إلى أكثر من 160 هجوماً منذ الـ 17 اكتوبر تشرين الأول 2023، وذلك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.