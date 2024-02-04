سیاسة

وزارة البيشمركة تعلن انعقاد الاجتماع الدوري لفرق المشاة

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کوردستان

أربيل(كوردستان24)- أعلنت وزارة البيشمركة، انعقاد الاجتماع الدوري لفرق المشاة، اليوم الأحد 4 شباط 2024، بإشراف رئيس أركان وزارة البيشمركة،  الفريق الركن عيسى عزير بحضور الفريق سيهاد بارزاني قائد قوات الاسناد الأولى، ومعاوني رئيس الأركان، وقادة الفرق المشاة الأولى والثانية، ومدير الإصلاح، والكولونيل ماكينزي قائد قوات التحالف، ووفد من مستشاري التحالف الدولي في إقليم كوردستان.

خلال الاجتماع، نوقشت الشؤون المالية للفرق وتحديد حدود واجبات ومسؤوليات الفرق، فيما تمت مناقشة دعم كافة الوحدات العسكرية والتنسيق بين الفرق، والإسراع في تكملة ملاكات الشُعب والاقسام والوحدات الميدانية في الفرق. كما أكدوا على التدريب الخاص (cpx) من المقرر أن يبدأ في المستقبل القريب على مستوى الفرق.

واختتم الاجتماع بتبادل وجهات النظر حول تحسين شؤون فرقتي المشاة الأولى والثانية وإيجاد آلية مناسبة لتحسين عملهما والاهتمام بمجال التدريب.

 

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