الأرصاد الجوية: توقعات بارتفاع درجات الحرارة يوم غدٍ الخميس

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قسم التنبؤات في المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل التابعة لوزارة النقل والاتصالات بحكومة إقليم كوردستان، عن حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة في مختلف مناطق الإقليم.

وقال قسم التنبؤات، في بيانٍ له، إن طقس الإقليم سيكون غائماً جزئياً مع احتمال هطول الأمطار وسقوط الثلوج في بعض المناطق الجبلية، مع توقعات بارتفاع في درجات الحرارة يوم غدٍ الخميس.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء في مراكز المحافظات خلال اليوم الأربعاء وحتى المساء غائمة جزئياً.

أما بالنسبة ليوم غدٍ الخميس، فتوقّع قسم التنبؤات ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى 6 درجات مئوية مقارنة باليوم الأربعاء، على أن تكون الأجواء غائمة مع تشكل الضباب في المناطق الجبلية صباحاً.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال يوم غدٍ الخميس:

أربيل 16 درجة مئوية

السليمانية 15 درجة مئوية

دهوك 17 درجة مئوية

كركوك 16 درجة مئوية

حلبجة 15 درجة مئوية

زاخو 17 درجة مئوية

سوران 10 درجات مئوية

حاجي عمران 5 درجات مئوية

كرميان 20 درجة مئوية