نيجيرفان بارزاني يرقي رتب عدد من ضباط وزارة شؤون البيشمركة

أربيل(كوردستان24)- في مراسم جرت اليوم (الأربعاء، 7 شباط 2024) في مقر رئاسة إقليم كوردستان، قلد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان خمسة من كبار ضباط وزارة شؤون البيشمركة رتبهم الجديدة بعد توقيعه على قرارات ترقيتهم إلى رتب لواء ركن ولواء.

وفي كلمة ألقاها في المراسم، هنأ رئيس إقليم كوردستان الضباط المشمولين بالترقية وعبر عن تمنياته لهم بالموفقية، مؤكداً على أهمية وضرورة إنجاح عملية الإصلاح وتوحيد قوات البيشمركة في إطار وزارة شؤون البيشمركة.

وأكد نيجيرفان بارزاني على أن اسم البيشمركة اسم مقدس ويجب أن يكون التزام وانتماء البيشمركة الأول بأرضه ووطنه وشعبه، ورأى فخامته ضرورة اتخاذ خطوات متسارعة وجادة باتجاه توحيد قوات البيشمركة، معبراً عن كامل دعمه للعملية.

من جهتهم، عبر ضباط وزارة شؤون البيشمركة عن شكرهم وامتنانهم لنيجيرفان بارزاني ولاهتمامه بقوات البيشمركة مجددين العهد بأن يكونوا بيشمركة مخلصين في خدمة الوطن.