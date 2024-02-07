الرئيس بارزاني يستقبل وزير الدفاع التركي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 7 شباط 2024، في مصيف صلاح الدين، وزير الدفاع التركي يشار غولر، والوفد المرافق له.

إضافةً إلى غولر، تألف الوفد التركي من رئيس أركان الجيش التركي متين غوراك، والسفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي، إضافةً إلى عددٍ من المسؤولين السياسيين والعسكريين الأتراك.

وفي مستهل اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية في المنطقة، وآخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتهديدات الإرهابية، إلى جانب علاقات العراق وإقليم كوردستان مع تركيا.

كما تم التأكيد خلال اللقاء، على التنسيق بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان، من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار والعمل المشترك بين الجانبين.

وشكلت العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا وسبل تطويرها محوراً آخر من الاجتماع.