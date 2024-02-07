سیاسة

سماع دوي ثلاثة انفجارات في بغداد

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العجلة التي استُهدفت في بغداد
العجلة التي استُهدفت في بغداد
العراق بغداد سماع دوي انفجارات طائرة مسيّرة مقتل ثلاثة أشخاص

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 شفان جباري، مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي ثلاثة انفجارات في العاصمة الاتحادية بغداد.

وبحسب المعلومات الواردة لـ كوردستان24، فإنه تم استهداف عجلةٍ من نوع جيب في منطقة "المشتل" ببغداد، فيما وصلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث، وباشرت بإجراء التحقيقات.

وأشار مراسلنا إلى أن العجلة تم استهدافها من قبل طائرة مسيّرة، وبحسب المعلومات فإن السيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص تم قتلهم.

وقال مراسلنا إن العجلة التي تم استهدافها بطائرةٍ مسيّرة تتبع لقوات الحشد الشعبي، وأسفر القصف عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وبحسب معلومات كوردستان24، فإنه تم استهداف العجلة بواسطة طائرة مسيّرة أمريكية من نوع MQ9، وهي نفس الطائرة التي تم استخدامها عند استهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في عام 2020.

من جهته، قال حزب الله العراقي في بيان، إن "اثنين من قادته قُتلا في القصف الذي طال منطقة المشتل".

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