ارتفاع نسبة المساحات الخضراء في مدن كوردستان نحو 20 بالمائة

أربيل (كوردستان24)- أكد خبير في مجال البيئة والمياه ان هناك مشاكل بيئية في كوردستان بشكل عام وليس التلوث البيئي، وتعد ارتفاع نسبة السيارات داخل المدن إحدى الاسباب التي تؤدي الى تلوث البيئة.

وقال الخبير في شؤون البيئة مسعود حسين اليوم الخميس 8 شباط 2024 لكوردستان24 "التلوث البيئي في كوردستان سواء كان تلوث الهواء أو تلوث المياه ليست نسبة مخيفة، ليس لدينا تلوث بيئي وانما لدينا مشاكل بيئية، والمشاكل البيئية هذه ستلوث بيئتنا في المستقبل اذا لم يتم معالجتها".

مدير مكتب الشؤون الفنية في هيئة البيئة يقول "ان الاحياء والاماكن على الخريطة توضح ان مواقع المصانع والمصافي تعاني من مشاكل البيئة، وكل هذه المواقع يجب أن تكون نسبة المساحات الخضراء فيها 25%.

وقال مدير دائرة الشؤون الفنية في هيئة البيئة ازاد نوري لكوردستان24 "نحن نعتمد على البيانات الرسمية ونعمل مع منظمة البيئة الالمانية، وقدمنا تقريراً لمجلس الوزراء، والتقرير يوضح ان خبراء المنظمة الالمانية يقولون الهواء في أربيل يزداد تلوثاً مع مرور الوقت".

رغم ان نسبة المساحات الخضراء في كوردستان وصلت الى نحو 20%، إلا أن خطر التلوث البيئي ارتفع لاسباب أخرى.