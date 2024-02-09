زيباري: أعددنا إجراءات خاصة لتنظيم عمل وسائل الإعلام وحماية حقوق الصحفيين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد منسّق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أنهم قاموا بإعداد إجراءات خاصة لتنظيم عمل وسائل الإعلام وحماية حقوق الصحفيين في إقليم كوردستان.

جاء ذلك، بعد إصدار منظمة مراسلون للحقوق والتنمية في الـ 7 فبراير شباط الجاري، تقريرها السنوي حول وضع الصحفيين بإقليم كوردستان، وذلك بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية، وممثلي اليونامي ومفوضية حقوق الإنسان وعدد من الصحفيين.

وتعليقاً على تقرير المنطمة، قال زيباري في بيانٍ له، الجمعة، "يعدُّ هذا التقرير الثالث منذ بداية عام 2024، فقد سبق أن أصدرت نقابة صحفيي كوردستان ومركز ميترو تقريرين مختلفين عن وضع الصحفيين وعمل مؤسسات الإعلام في الإقليم، وهذا دليل على أن منظمات المجتمع المدني تمارس عملها بكل حرية".

وأضاف: خلال السنوات السابقة، مُنِح الترخيص وتسهيل العمل لمئات وسائل الإعلام المختلفة في الإقليم، كما منحت نقابة صحفيي كوردستان العضوية لنحو 8000 صحفي، ومئاتٍ غيرهم يعملون خارج النقابة، وفي هذا الصدد، يتم احترام حرية العمل الصحفي وتعزيزها.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتخذة بحق الصحفيين، أكّد منسق التوصيات الدولية أن وكالات إنفاذ القانون "تلتزم بتنفيذ القرارات القضائية، ولا يُسمح بأي إجراءٍ يتعارض مع ذلك".

لافتاً إلى أن المحاكم "تبتُّ بالقضايا وفقاً للقوانين المعمولة بها بإقليم كوردستان، كذلك تفصل في قضايا الصحفيين بموجب قانون الصحافة رقم 35 لسنة 2007".

مشيراً إلى أن للسلطة القضائية "معايير محددة للتمييز بين القوانين وتنفيذها ضمن إطار قضائي، لكن قانون الصحافة نشط ويجب تطبيقه كما هو".

في غضون ذلك، سلط زيباري الضوء على حرية التعبير والصحافة في إطار خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان، وقال:

"لتنفيذ التوصيات الدولية الخاصة بخطة حقوق الإنسان ، قام مكتب منسق التوصيات الدولية بإعداد عدد من الإجراءات وتوجيهها إلى الأطراف المعنية في حكومة كوردستان، تتعلق بآلية الملاحقة القضائية وتوفير المعلومات وتسريع عملية حل ملفات الصحفيين وقضاياهم وتنفيذ قانون الصحافة".

وأضاف: يجب على الجهات المعنية تنفيذ هذه الإجراءات، وعليه فقد تزايد عدد التوصيات في مجال حرية الصحافة في إطار تنفيذ الخطة.

معتبراً في ختام بيانه، أن ذلك مؤشر على تطور حرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين وإيلاء حكومة إقليم كوردستان المزيد من الاهتمام بهذه القضية.