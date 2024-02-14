سیاسة

وفد من حكومة كوردستان يُشارك في مباحثات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجنيف

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مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية
مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية
کوردستان منسق التوصيات الدولية حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري العهد الدولي الخاص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جنيف

أربيل (كوردستان 24)- قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الأربعاء، إن وفداً من حكومة الإقليم سيُشارك ضمن وفد الحكومة الاتحادية، في مباحثات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمدينة جنيف.

ومن المقرر أن تتم في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية خلال يومي الـ 19 والـ 20 من شباط فبراير الجاري، مناقشة تقرير الدورة الخامسة لجمهورية العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيثُ سيُشارك ضمن الوفد الاتحادي وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان أيضاً.

وقال ديندار زيباري في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "مشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان تأتي في إطار التنسيق مع لجنة كتابة التقارير في الحكومة الاتحادية، بشأن الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لعرض التزام إقليم كوردستان بهذه الاتفاقيات".

وأشار البيان إلى أن "مُنسّق التوصيات الدولية سيترأس وفد حكومة إقليم كوردستان، وسيُلقي كلمةً يتطرقُ فيها إلى القوانين والمبادئ التوجيهية والخطوات العملية المعمول بها في إقليم كوردستان".

وأوضح منسق التوصيات الدولية أن "مشاركة وفد إقليم كوردستان في مثل هذه الاجتماعات، تُشكّل بوابةً لإيصال التزامات حكومة الإقليم بمبادئ وتوصيات المجتمع الدولي في المقرات الرئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مقرها في جنيف".

وأضاف زيباري: "كما أنه يتم خلال هذه الاجتماعات تسليط الضوء على آخر الخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ خطة حكومة الإقليم في مجال حقوق الإنسان (2021 - 2025)، حيث إن القسم الـ 13 في الخطة مُخصّصٌ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

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