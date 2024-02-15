ديندار زيباري: التشكيلة الحكومية التاسعة تولي أهمية كبيرة بقضية حرية التعبير والصحافة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مُنسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان الدكتور ديندار زيباري، اليوم الخميس، أنه بحسب التقرير المقارن للخطة الإقليمية، فإن مستوى حرية الصحافة في إقليم كوردستان سجّل تقدماً بنسبة تصل إلى 70 في المئة.

وقال ديندار زيباري في بيان، إنه "خلال الأيام الماضية، أصدرت القنصلية الأمريكية في أربيل بياناً بخصوص قضية حرية التعبير، وقالت إن الولايات المتحدة سعيدة بتحسن مستوى حرية العمل الصحفي في الإقليم".

وأشار زيباري إلى أن "نقابة صحفيي كوردستان، ومنظمة مراسلون للحقوق والتنمية، وعدة منظمات أخرى، أكدوا أن مستوى حرية التعبير والصحافة في إقليم كوردستان مقارنةً بالسنوات المنصرمة، شهد تحسُناً ملحوظاً".

وأعرب منسق التوصيات الدولية، "عن ترحيبه بهذه المواقف والتصريحات، وتثمينها عالياً"، مؤكداً أن "التشكيلة الحكومية التاسعة تولي أهمية كبيرة بقضية العمل الصحفي وحرية التعبير، باعتبارهما من الحقوق الأساسية عند الإنسان، إضافةً إلى أن الحكومة تعمل على إيلاء المزيد من الاهتمام لتطوير هذا المجال".

وشدد ديندار زيباري على أنه "بحسب القرير المقارن للخطة الإقليمية، فإن مستوى حرية العمل الصحفي سجّل ارتفاعاً وتحسناً بنسبة تصل إلى 70 في المئة".