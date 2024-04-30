أوميد أحمد: وضع الكهرباء بإقليم كوردستان يعود لطبيعته

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، عن عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته خلال 24 ساعة القادمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أوميد أحمد، في تصريحٍ لـ كوردستان 24: إذا استؤنف إنتاج الغاز في حقل كورمور هذه الليلة، فإن وزارة الكهرباء تحتاج لـ 24 ساعة لإعادة التيار الكهربائي إلى وضعه السابق في إقليم كوردستان.

يأتي ذلك، في وقتٍ أعلنت شركة "دانة" غاز استئناف عملها في كورمور بعد توقفها عن الإنتاج بسبب تعرض الحقل لهجومٍ بطائرةٍ مسيّرة مفخخة الجمعة الماضية.

وقالت الشركة: بناءً على الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لتعزيز الدفاعات بشكلٍ كبير في موقع كورمور، بالإضافة إلى الالتزامات الصارمة من أعلى المستويات في تلك السلطات، اتخذت دانة غاز وشركاؤها خطوات لاستئناف الإنتاج من حقل كورمور.

وأشارت الشركة في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى أن العمل "سيتم بطريقةٍ تدريجية مع تنفيذ تدابير جديدة لتحقيق أقصى قدر من سلامة جميع الموظفين والمرافق".

وفي الـ 26 أبريل نيسان الجاري، تعرض حقل غاز كورمور، لهجومٍ إرهابي من طائرةٍ مسيرة مفخخة أسفر عن وفاة أربعة عمال يمنيين وإصابة اثنين آخرين، إضافةً لإلحاق أضرارٍ بالغة بالحقل.

وأصدرت حكومة إقليم كوردستان بياناً دعت من خلاله الحكومة العراقية إلى القبض على مرتكبي الهجوم وتقديمهم للعدالة.

وأكّد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن الهجوم الإرهابي على حقل كورمور تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميجا واط.

حقل كورمور:

يعدُّ حقل كورمور للغاز أكبر حقلٍ للغاز الطبيعي في العراق، تُقدّر احتياطاته بـ 8 تريليون و200 مليار قدم مكعب.

يقع الحقل الذي تبلغ مساحته 135 كيلو متر مربع، في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، وتديره حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2003.

تشرف على الحقل شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين، وينتج أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز و22 ألف برميل من النفط يومياً.

ينتج الحقل 4200 ميغاواط من الكهرباء يومياً، منها 2800 ميغاواط ترسل إلى إقليم كوردستان والباقي إلى محافظتي كركوك والموصل.

ينقل حقل كورمور الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى محطتي توليد كهرباء جمجمال وأربيل، ويوفر 67 بالمائة من كهرباء إقليم كوردستان.