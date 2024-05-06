سیاسة

فهمي برهان يدعو حكومة السوداني لاتخاذ موقف جاد إزاء مشكلة المزارعين الكورد في كركوك

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رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان فهمي برهان
رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان فهمي برهان
کوردستان رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان فهمي برهان المزارعون الكورد جني المحاصيل الزراعية الجيش العراقي كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان فهمي برهان، اليوم الاثنين، أنه لا يجوز إضاعة جهود سنة كاملة من محاصيل المزارعين الكورد، بسبب قرارات تعسفية من الجيش العراقي.

وقال فهمي برهان في مؤتمر صحفي حضرته كوردستان24: "كانت حكومة إقليم كوردستان دائماً داعمة للمزارعين الكورد في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، والآن أيضاً، الحكومة مستعدة لتوكيل فريق من المحامين للمزارعين الكورد، لحين حسم مشكلاتهم".

ودعا فهمي برهان "حكومة محمد شياع السوداني لاتخاذ موقف جاد إزاء مشكلة المزارعين الكورد، وأكد أنه لا يجوز إثارة مشكلات يومية مختلفة للكورد في تلك المناطق".

وأشار إلى أن "أراضي المزارعين الكورد في تلك المناطق تتعرض للاحتلال، كما أنهم لا يحصلون على الحماية الأمنية، ويدخل الجيش إلى القرى الكوردية، ويُجبر بالقوة على تحويل أراضيهم إلى طابو باسم المواطنين العرب".

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، أنه "بسبب القرارات التعسفية للجيش العراقي، يتم حرمان الكورد من جني محاصيلهم الزراعية في تلك المناطق، وخاصة في سركران".

ومنذ مدة، يستمر الجيش العراقي في منع المزارعين الكورد من جني محاصيلهم الزراعية في محافظة كركوك، تحت تهديد العقوبات.

وفي وقتٍ سابق، أفاد مراسل كوردستان24 أن الجيش العراقي قام بمنع المزارعين الكورد من جني محاصيلهم الزراعية في قرى بلكانة وسركران وساليي. وتم إبلاغ جميع مزارعي تلك المنطقة بعدم جني محاصيلهم، بالإضافة إلى أن الجيش قام باعتقال مزارعين كورد خلال حصاد الشعير في قرية كالوز.

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