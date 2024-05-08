بسبب الهجوم على كورمور.. دانة غاز تعلن تراجع عائداتها للعام 2024

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة دانة غاز، أن الهجوم الأخير على حقل كورمور للغاز، أثر على مشرورع كورمور 250، ما تسبب في تراجع عائداتها للعام 2024.

وأدناه نص بيان دانة غاز:

"أعلنت شركة دانة غاز ش.م.ع (“الشركة”)، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024.

وسجلت الشركة خلال الربع الأول من عام 2024 إيرادات بقيمة 356 مليون درهم إماراتي (97 مليون دولار) وصافي أرباح بقيمة 139 مليون درهم إماراتي (38 مليون دولار) ما يمثل تراجعًا مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2023 والبالغة 183 مليون درهم إماراتي (50 مليون دولار). وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار البيع المحققة للمكثفات خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـأسعارها خلال الربع الأول من عام 2023.

وافق مجلس الوزراء المصري في مطلع شهر مارس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لإبرام اتفاقية جديدة لدمج مناطق امتيازات شركة دانة غاز. وتتوقع الشركة الحصول على الموافقة النهائية من مجلس النواب المصري خلال الأسابيع المقبلة.



وفي 26 أبريل، تعرّض أحد خزانات حفظ المكثفات في حقل “خورمور” للغاز لهجوم بطائرة مسيرة مما أدى إلى إيقاف الإنتاج على الفور. وقد عادت عمليات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية في غضون أيام معدودة بعد اتخاذ الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للإجراءات اللازمة، بما في ذلك تقديم التزامات جدية بتحسين مستويات الحماية الأمنية وتعزيز القدرات الدفاعية في حقل “خورمور”. ومن المحتمل أن تؤثر هذه الحادثة على الجدول الزمني لإتمام مشروع “خورمور250”. وتواصل دانة غاز العمل على تقييم الوضع وستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جديدة في حينها.

وقال السيد ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز”:

“يؤسفني للغاية ما أسفرت عنه حادثة الهجوم على حقل “خورمور” الشهر الماضي من وقوع وفيات وإصابات بين صفوف العاملين في الحقل. ولا يسعنا إلا أن نعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا. لقد تم إيقاف عمليات الإنتاج في حقل الغاز بشكل فوري بعد الحادثة، حيث طلبنا من السلطات الحكومية تعزيز الإجراءات الأمنية قبل عودة العمليات الإنتاجية إلى طبيعتها.

وقبل وقوع هذه الحادثة المؤسفة، تمكنت الشركة من تحقيق أرباح جيدة خلال الربع الأول من العام بالرغم من تراجع أسعار البيع المحققة لبرميل المكثفات وانخفاض معدلات الإنتاج في مصر. كما سجّلت الشركة مستويات إنتاج قياسية في إقليم كردستان العراق، حيث تواصل منشأتنا تحقيق معدلات إنتاج تتجاوز الـ500 مليون قدم مكعب يوميًا. كما أحرزت الشركة تقدمًا كبيرًا على صعيد تحصيل دفعاتها المستحقة في إقليم كردستان العراق، وذلك نتيجة اعتماد آلية جديدة للتحصيل في نهاية العام الماضي. وبفضل فعّالية عمل هذه الآلية، فقد تمكنت شركة بيرل بتروليوم من استئناف توزيع الأرباح النقدية على مساهميها ومن ضمنهم “دانة غاز”.

مستجدات العمليات التشغيلية والإنتاج

وصل متوسط إنتاج المجموعة خلال الربع الأول من عام 2024 إلى 56,750 برميل نفط مكافئ يوميًا، بانخفاض بنسبة 10% مقارنة بـ 62,900 برميل نفط مكافئ يوميًا خلال الربع الأول من عام 2023، وبزيادة بنسبة 2% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023 . واستقر معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق على أساس سنوي عند 38,600 برميل نفط مكافئ يوميًا، ليواصل بذلك الزخم الذي حققه في نهاية العام الماضي عندما وصل إنتاج الغاز اليومي إلى مستويات قياسية بمقدار 520 مليون قدم مكعب. وانخفض معدل الإنتاج في مصر بنسبة 25٪ ليصل إلى 18,150 برميل نفط مكافئ يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 24,200 برميل نفط مكافئ يوميًا خلال الربع الأول من عام 2023، نظرًا للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول.

السيولة وتحصيل المستحقات

بلغت السيولة النقدية لدى الشركة في 31 مارس 513 مليون درهم إماراتي (140 مليون دولار)، ويشمل ذلك مبلغ 425 مليون درهم إماراتي (116 مليون دولار) محتفظ به لدى شركة بيرل بتروليوم.

وحصّلت الشركة ما مجموعه 279 مليون درهم إماراتي (76 مليون دولار) خلال الربع الأول، حيث بلغت الدفعات المستلمة 246 مليون درهم إماراتي (67 مليون دولار) في إقليم كردستان العراق و33 مليون درهم إماراتي (9 ملايين دولار) في مصر.

كما واصلت دانة غاز استلام توزيعات أرباح من شركة بيرل بتروليوم خلال الربع الأول من عام 2024 وذلك في أعقاب تنفيذ الآلية الجديدة للتحصيل مع حكومة إقليم كردستان في العام الماضي، والتي ضمنت استلام شركة بيرل بتروليوم للمستحقات في وقتها، بالإضافة إلى تسوية المستحقات المتأخرة بشكل تدريجي.

وبلغت مستحقات الشركة 334 مليون درهم إماراتي (91 مليون دولار) في إقليم كردستان العراق و209 مليون درهم إماراتي (57 مليون دولار) في مصر بنهاية الربع الأول من عام 2024."