سیاسة

قنصل فرنسا بأربيل: منطقة بارزان مهد ثورة الشعب الكوردي

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کوردستان يان بريم

أربيل (كوردستان 24)- زار القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، يان بريم، الأربعاء، مزار الخالدين بمنطقة بارزان، وكان في استقباله ملا مصطفى بارزاني نجل الرئيس مسعود بارزاني.

وأعرب قنصل فرنسا خلال مؤتمرٍ صحفي، عن سعادته وشعوره بالفخر إزاء إتاحة الفرصة له للمرة الأولى لزيارة منطقة بارزان ومزار الخالدين.

وقال: باعتبارنا ممثلين عن الحكومة الفرنسية في إقليم كوردستان، فإن هذه الزيارة مهمة جداً بالنسبة لنا، خاصةً وأن فرنسا صديق قديم للشعب الكوردي.

وأضاف: برأينا، منطقة بارزان هي مهد ثورة الشعب الكوردي. ومنطقة بارزان هي أيضاً مكان للتاريخ الدرامي والمأساوي.

وجدّد بريم خلال المؤتمر الذي حضرته كوردستان 24، دعم فرنسا حكومةً وشعباً لإقليم كوردستان. مؤكداً أن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في كافة المجالات.

 

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