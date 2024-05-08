مجلس الوزراء يدعم مشاركة مصرف (TBI) في عملية توطين رواتب موظفي كوردستان في إطار (حسابي)

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 8 أيار (مايو) 2024، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء نيابة عن المجلس عن قلقه بشأن حريق سوق قيصرية أربيل، وأعرب عن تضامنه مع الضحايا، مؤكداً توجيهه للجهات المختصة بالتحقيق في أسباب الحريق، كما قدم شكره لفرق الإطفاء والطوارئ والأسايش والشرطة والقوات الداخلية، وأكد ضرورة الالتزام بالإرشادات وإجراءات السلامة في عموم الإقليم، خاصة في الأماكن العامة، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية، وأشار إلى أننا سنسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة ومنظمة اليونسكو، لإعادة ترميم ذلك السوق التاريخي والأثري.

في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، تم عرض آخر التطورات المتعلقة بالرواتب والمالية والالتزامات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى نتائج الاجتماع الأخير بين الوفد الفني للجانبين في بغداد، وذلك فيما يتعلق بمبادرات حكومة إقليم كوردستان في مجال الإيرادات غير النفطية وعملية توطين رواتب موظفي الإقليم.

رئيس الوزراء أكد أن حكومة إقليم كوردستان قد نفذت جميع التزاماتها وواجباتها، وحثَّ الحكومة الاتحادية على إرسال الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، مع التأكيد على ضرورة عدم تسبب المشاكل والخلافات السياسية في عرقلة عملية إرسال الرواتب.

بعد ذلك، قدَّم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم تقريراً عن نتائج زيارة الوفد الفني الذي قاده إلى بغداد الأسبوع الماضي، وعن المباحثات التي جرت مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بشأن مبادرات إقليم كوردستان في مجال الإيرادات غير النفطية، وكيفية تقاسمها مع بغداد وفقاً للدستور وقوانين الموازنة الاتحادية والإدارة المالية، بالإضافة إلى متابعة صرف مستحقات إقليم كوردستان لرواتب شهر نيسان والمخصصات الأخرى للإقليم في النفقات التشغيلية ومشاريع الاستثمار وتنمية الأقاليم، وفقاً للجداول المرفقة بقانون الموازنة، حيث تضمن التقرير عدة مقترحات وتوصيات للاجتماعات التي تم عقدها في بغداد.

يتبع..