بشتيوان صادق: لا يوجد قوة في العالم بإمكانها تدمير أوإضعاف إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- شدد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، في حكومة إقليم كوردستان، بشتيوان صادق، على أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع "تدمير أو إضعاف" إقليم كوردستان، وأضاف أن الأحزاب الموجودة حاليا في السلطة العراقية "لا تؤمن بالدستور".

وقال صادق، اليوم الخميس، 9 أيار 2024: "هناك ترحيب بالمسؤولين في إقليم كوردستان الذين يزورون الدول الأخرى، على المستوى الرئاسي، وفي الوقت نفسه، فإن رؤساء وكبار المسؤولين في دول العالم يزورون إقليم كوردستان باستمرار، لذلك أؤكد لكم أن كوردستان لديها مستقبل مشرق جدا".

وأضاف: "إقليم كوردستان كيان سياسي دستوري، ولا توجد قوة في العالم تستطيع تدمير أو إضعاف هذه المنطقة الجميلة، سنواجه مشاكل، لكن في النهاية، علينا أن ننتصر".

وبحسب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، فإن "الأحزاب الحاكمة حالياً في العراق للأسف لا تؤمن بالدستور، كان ينبغي عليهم أن يعطوا العراق مثالا أفضل بكثير من ذي قبل حتى يتمكن الناس من الإيمان بمستقبلهم وعدم التفكير في مغادرة البلاد".

وفيما يتعلق بالعلاقات بين أربيل وبغداد، قال صادق: إنه "من أجل حل القضايا العالقة، قامت حكومة إقليم كوردستان بما عليها، والآن نتوقع حل المشاكل عبر الحوار".