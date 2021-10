K24- هه‌ولێر:

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، عەنکاوە دەبێتە گەورەترین ناوچەی کریستیاننشین لە رۆژهەڵاتی ناوەراست و دووپاتیكرده‌وه‌، له‌مه‌ودوا ده‌سه‌ڵاتی ئه‌و شارۆچكه‌یه‌ ده‌درێته‌ ده‌ست دانیشتوانه‌كه‌ی و دەرفەتی ئەوەیان پێدەدەین زیاتر بەکردەیی رەگ و ریشەی ئایینی خۆیان لە ناوچەکە دابکوتن.

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە دوو تویتدا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی تویتەر لەبارەی بە قەزا کردنی عەنکاوە نووسیویەتی: "ئەمرۆ، بڕیارمدا دەسەڵاتی ئیداری عەنکاوە بدرێتە دانیشتوانەکەی. ئەم هەنگاوە مافی هەڵبژاردن و دیاریکردنی بەرپرسانی عەنکاوە دەداتە کریستیان و پێکهاتەکانی دیکەی شارەکە، بۆ ئەوەی بتوانن ئیدارەی شارەکە بەرێوەببەن".

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان جه‌ختیشیكرده‌وه‌: لەمەودوا، عەنکاوە دەبێتە گەورەترین ناوچەی کریستیاننشین لە رۆژهەڵاتی ناوەراست. زۆربەی دانیشتوانەکەی لە دەست زوڵم و توندوتیژییەکان لە نەینەوا، بەغدا و سوریاوە ئاواره‌بوون و روویان لە هەرێمی کوردستان کردووە. بەگەرمی پێشوازیمان لێکردوون. ئێستاش دەرفەتی ئەوەیان پێدەدەین زیاتر بەکردەیی رەگ و ریشەی ئایینی خۆیان لە ناوچەکە دابکوتن.

Today, I have decided to place the Ainkawa district of Erbil under administrative control of its Christian residents. This move gives Christians, and other groups, rights to nominate civic leaders, appoint officials, manage their own security and directly shape their destinies. pic.twitter.com/5wD6Pso69C