K24 - ‌هەولێر:

هەموومان فیلمی دڵخوازمان هەیە بەڵام فیلمی دڵخوازی کەسایەتییە جیهانییەکان کامانەن؟

لیستی 10 کەسایەتی بەناوبانگی جیهانی و فیلمە دڵخوازەکانیان:

1. هونەرمەندی گۆرانیبێژ مایکڵ جاکسن فیلمی دڵخوازی E.T Extra-Terrestrial

2. براک ئۆباما سەرۆکی پێشووی ئەمەریکا فیلمی دڵخوازی The Godfather

3. ئالبێرت ئەنشتاین گەورە زانای فیزیا فیلمی دڵخوازی City of Lights

4. هیس لێجەرس ئەکتەری بەناوبانگ فیلمی دڵخوازی Wizard of Oz

5. تۆم هانکس ئەکتەری بەناوبانگ فیلمی دڵخوازی 2001: a Space Odyssey

6. لەیدی گاگا هونەرمەندی گۆرانیبێژ فیلمی دڵخوازی Rocky

7. کوێنتن تارانتینۆ دەرهێنەری ناودار فیلمی دڵخوازی The Good The Bad The Ugly

8. جۆنا هیڵ ئەکتەری کۆمیدی فیلمی دڵخوازی GoodFellas

9. جێنەفەر لۆرانس ئەکتەری بەناوبانگ فیلمی دڵخوازی One Flew Over The Cuckoo’s Nest

10. دانیال رێد کلیف رۆڵگێڕی هاری پۆتەر فیلمی دڵخوازی 12 Angry Men