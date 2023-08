ئیلۆن مەسک گۆڕانکاریەکی نوێ لە تویتەر رادەگەیەنێت

K24 – هەولێر:

ئیلۆن مەسک، خاوەنی تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس (تویتەری پێشوو) رایگەیاند، لە داهاتوویەکی نزیکدا تایبەتمەندی پەیوەندیکردنی دەنگی و ڤیدیۆیی بۆ پلاتفۆڕمەکە زیاد دەکرێت بەبێ ئەوەی پێویستی بە ژمارەی مۆبایل هەبێت.

رۆژی پێنجشەممە (31ـی 8ـی 2023)، ئیلۆن مەسک، خاوەنی تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس (تویتەری پێشوو) لە پۆستێکدا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە ئێکس رایگەیاند، پەیوەندیکردنی دەنگی و ڤیدیۆیی لە زووترین کاتدا بۆ بەکارهێنەرانی تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بەردەست دەبێت، کە لەسەر سیستمەکانی (IOS، ئەندرۆید، ماک و کۆمپیوتەر) کاردەکات.

مەسک ئاماژەی بەوەشکردووە، کە زیادکردنی ئەو تایبەتمەندییە پێویستی بە ژمارەی مۆبایل نییە تابتوانی لە رێگەی ئێکسەوە پەیوەندی دەنگی و ڤیدیۆیی بەکاربهێنیت و ئەو پلاتفۆڕمە خۆی ناونیشانێکی جیهانی کاریگەرە بۆ پەیوەندیکردن.

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.