اربیل (کوردستان۲۴)- پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز چهارشنبه ۲۰ اسفند در توییتی بەمناسبت پایان دیدار از عراق و اقلیم کوردستان، از رییس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق، اسقف‌های عراق و همه‌ی مردان دینی مخصوصاً آیت‌الله علیه سیستانی سپاسگزاری کرد.

وب‌سایت رسمی واتیکان در مورد پیشوازی از رهبر کاتولیک‌های جهان در کوردستان، از قول پاپ فرانسیس نوشت: " مراسم پیشوازی در بغداد بر اساس فرهنگ کلدانی بود و مراسم دو در اربیل بود، شهری کە در آن رییس اقلیم، نخست‌وزیر و دیگر مسئولان و ملت از من استقبال کردند."

پاپ فرانسیس در توییت دیگری بە زبان‌های انگلیسی و عربی نوشت: "پیام برادری از اربیل آمد کە در ان رییس اقلیم کوردستان عراق، نخست‌وزیر و مسئولان از من استقبال کردند و بار دیگر به خاطر آن استقبال از مردم عزیز سپاس‌گزارم."

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان پس از سفر بە بغداد و نجف و شهر تاریخی آور و دیدار با آیت‌الله علی سیستانی مرجع شیعیان در نجف،، روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ در شهر اربیل مورد استقبال رییس اقلیم، نخست‌وزیر، دیگر مقامات و نمایندگان ادیان و اقلیت‌های قرار گرفت.

/ا.م

