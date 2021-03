اربیل (کوردستان۲۴)- پرزیدنت مسعود بارزانی، در پیامی بە مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه گفت: جای بسی شرمندگی است کە بعد از جنایت بمباران شیمایی حلبچه نسل‌کشی مردم کوردستان، هنوز هم صدای و تفکر نژادپرستی بر عراق حاکم است و حقوق ملت کوردستان انکار می‌شود.

/ا.م

It is indeed shameful that even after the bombardment of Halabja with chemical weapons and the genocide against the people of Kurdistan, chauvinistic thinking remains dominant in Iraq, and that the rights of the people of Kurdistan continue to be denied.