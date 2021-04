مسرور بارزانی حمایت خود را از دور سوم گفتگوهای راهبردی آمریکا و عراق اعلام کرد

اربیل (کوردستان۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز پنج‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در توییتی از گفتگوهای راهبردی آمریکا و عراق حمایت کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان دراین توییت نوشت: "

من از دور سوم گفتگوی راهبردی آمریکا و عراق استقبال می‌کنم. دولت اقلیم کردستان حمایت خود را از گفتگوها مجدداً تأیید می‌کند."

مسرور بارزانی در ادامه‌ی این توییت نوشت: " این گفتگوها مسیری برای تعامل و همکاری بیشتر، در جهت اصلاحات، امنیت، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، محیط‌زیست و انرژی پاک است."

دور سوم گفتگوهای راهبردی بغداد – واشنگتن، اولین دور گفتگوی عراقی‌ها با دولت جدید آمریکا است که روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰، از طریق ویدیوکنفرانس با حضور وزرای امور خارجه‌ی عراق و ایالات‌متحده برگزار شد.

دور اول و دور دوم این گفتگوها در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ برگزار شدند.

/ا.م

I welcome the third round of the US-Iraq Strategic Dialogue. The KRG reaffirms its support for the talks. They are a pathway to greater engagement and cooperation – in reform, security, trade, investment, the environment, and clean energy -mb.