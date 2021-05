اربیل (کوردستان۲۴) - یک منبع امنیتی عراقی روز شنبه ١٨ اردیبهشت از حمله به پایگاه هوایی عین‌الاسد در استان الانبار با پهپاد بمب‌گذاری‌شده خبر داد.

این منبع عراقی گفت: یکی از پهپادها در نزدیکی یکی از مقرهای ارتش عراق در این پایگاه منفجر شد و هیچ خسارتی جانی یا مادی در پی نداشت.

منبع مذکور بیان کرد که نیروهای درون پایگاه اقدامات شدیدتری را پس از انفجار پهپاد ازجمله حضور گسترده امنیتی در مناطق اطراف پایگاه، بستن راه‌های منتهی به این پایگاه و تقویت واحدهای امنیتی در مناطق بیابانی نزدیک به عین الاسد اتخاذ کردند.

واین مارنتو سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش دربارەی این حمله‌ی پهپادی در توییتی نوشت: " بامداد امروز پایگاه هوایی عین‌الاسد هواپیماهای بدون سرنشین موردحمله قرار گرفت. هیچ‌گونه زخمی گزارش نشده است. یک آشیانه‌ی (هواپیما) آسیب دید.

Initial report: This morning at 0220 Ain Al-Asad Air Base (AAAB) was attacked by an unmanned aerial surveillance system. No injuries reported. A hangar was damaged. The attack is under investigation, for more information see @SecMedCell or @IraqiSpoxMOD