اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ انتخاب ندیم زهاوی شهروند کورد بریتانیایی را بە عنوان وزیر آموزش‌وپرورش کابینه‌ی این کشور تبریک گفت.

مسرور بارزانی در این توییت نوشت:" امشب در یک گفتگوی تلفنی با دوستم آقای ندیم زهاوی انتخاب ایشان را بە عنوان وزیر آموزش‌وپرورش بریتانیا تبریک گفتم. خدماتی کە ندیم زهاوی بە عنوان وزیر تهیه‌ی واکسن کرونا در بریتانیا و خارج از آن کشور انجام داد مایه‌ی مباهات ما است. "

I spoke by phone tonight to congratulate my friend Kak @nadhimzahawi for his appointment as the new Education Secretary. We are proud of his work as Vaccine Minister for the UK and beyond -mb.