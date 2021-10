اربیل (کوردستان۲۴)- فرانکلین گراهام رییس و مدیر انجمن بیلی گراهام، در توییتی از اقدام مسرور بارزانی در خصوص تبدیل بخش عین‌کاوه به شهرستان تقدیر کرد.

فرانکلین گراهام در این توییت نوشت: "من می‌خواهم از نخست‌وزیر مسرور بارزانی برای انجام دادن این اقدام در جهت کمک به مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها، قدردانی عمیق خود را داشته باشم.

رییس انجمن بیلی گراهام، در این توییت نوشت: دعا می‌کنم که خداوند (مسرور بارزانی) و مردم کورد را در ادامه‌ی مبارزه برای آزادی کمک نماید."

I would like to extend my deepest appreciation to Prime Minister @Masrour_Barzani for taking this action to help Christians and other groups. My prayer is that God will bless him and the Kurdish people as they continue their struggle for freedom. https://t.co/BR7SA68eDb