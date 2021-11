اربیل (کوردستان٢٤)- مشاور بلند پایه نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، تلاش شب گذشته داعش برای حمله به سنگرهای پیشمرگ کوردستان را نشان دهنده اهمیت تشکیل تیپ‌های مشترک میان نیروی پیشمرگ و ارتش عراق، دانست.

کلنل تاد بروس، مشاور بلند پایه نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، امروز پنجشنبه ١٣ آبان ١٤٠٠، درباره خنثی‌سازی طرح حمله شب گذشته داعش به سنگر نیروهای پیشمرگ کوردستان، یک پیام توییتری منتشر کرد.

در پیام مشاور بلند پایه نیروهای ائتلاف آمده است که حملات داعش به مناطق مورد مناقشه، اهمیت تشکیل تیپ‌های مشترک میان نیروهای پیشمرگ کوردستان و ارتش عراق را یادآور می‌شوند.

وی تاکید کرده است که نیروی پیشمرگ و ارتش عراق با هدف درهم شکستن داعش، برای تشکیل تیپ‌های مشترک در تلاش هستند.

شب گذشته نیروهای پیشمرگ کوردستان در منطقه پردی واقع در غرب کرکوک، در اقدامی پیشدستانه طرح حمله عناصر داعش به سنگرهای خود را خنثی کرده و داعشی‌ها را فراری دادند.

Daesh attacks in the disputed areas continue to emphasize the importance of the joint force brigades. #Peshmerga and #ISF are working diligently to form and train these brigades to #DefeatDaesh. #StrongerTogether https://t.co/oEi74i1dSY