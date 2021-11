یک خودروی نظامی در شهر قامشلو منفجر شد

اربیل (کوردستان٢٤)- در اثر انفجار خودروی نظامی در شهر قامشلو سه نفر جان خود را از دست دادند.

بر پایه گزارش‌های رسیده به کوردستان٢٤، عصر امروز سه‌شنبه ١٨ آبان ١٤٠٠، در اثر انفجار یک خودروی نظامی در محله هلیله شهر قامشلو در غرب کوردستان، سه نفر جان خود را از دست داده‌اند.

دیدبان حقوق بشر سوریه، اعلام کرد؛ تاکنون مشخص نشده که انفجار خودرو در اثر حمله پهپادی یا بمب چسپنده بوده است. همچنین افزوده است که سرنشینان جانباخته اعضای یک خانواده بوده‌اند.

رسانه‌های وابسته به نیروهای سوریه دمکراتیک (ه س د)، علت انفجار خودرو را حمله پهپادهای نظامی ترکیه اعلام کرده‌اند.

Suspected Turkish drone has targeted a vehicle in the al-Hilaliya neighborhood of Qamishlo city in northeast Syria.pic.twitter.com/QdqBHFTeVJ

— Kurdistan 24 English (@K24English) November 9, 2021

ب.ن