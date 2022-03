اربیل (کوردستان ۲۴) - هیئت ایالات‌متحده در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه۲۵ اسفند، خواستار تشکیل جلسه‌ی شورای امنیت برای محکومیت حملات موشکی ایران به اربیل پایتخت اقلیم کوردستان شد.

دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه در توئیتی نوشت: این حمله بی‌پروا و بی‌دلیل به یک اقامتگاه غیرنظامی در اربیل نقض ظالمانه‌ی حاکمیت و تمامیت ارضی عراق بود.

هیئت آمریکایی تأکید کرد: اعضای شورای امنیت باید این حمله را محکوم کرده، ایران را مسئول بدانند و از دموکراسی و حاکمیت عراق حمایت کنند.

Today, the U.S. called for a @UN Security Council discussion to condemn Iran’s missile attack on the Kurdistan Region of Iraq. This reckless and unprovoked attack struck a civilian residence in Erbil and was an outrageous violation of Iraq’s sovereignty and territorial integrity.