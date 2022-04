مسرور بارزانی با وزیر دولت انگلستان در امور آسیا و خاورمیانه دیدار کرد

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان و وزیر دولت انگلستان در امور آسیا و خاورمیانه، مزایای توافق بین اربیل و بغداد و خطرات شکست آن را مورد تبادل نظر قرار دادند.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه، با آماندا میلینگ، وزیر دولت انگلستان در امور آسیا و خاورمیانه دیدار کرد.

آقای بارزانی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک درباره این دیدار نوشت:" درباره آخرین تحولات عراق، تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید و راه‌های تقویت روابط میان اقلیم کوردستان و انگلستان گفتگو کردیم".

ایشان افزوده‌اند که درباره اصلاحات آغاز شده از سوی دولت اقلیم کوردستان نیز بحث و تبادل نظر شده و وزیر دولت انگلستان بر تدوام حمایت کشورش از دولت اقلیم تاکید نموده است.

نخست وزیر اقلیم کوردستان همچنین در یک پیام توئیتری درباره نشست نوشت:" تبادل نظر سازنده با میلینگ در مورد مزایای توافق بین اربیل و بغداد و خطرات شکست" آن صورت گرفت، "انگلستان می‌تواند به پیشبرد این مذاکرات کمک کند - به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای هر دو پایتخت".

آقای بارزانی خاطرنشان کرد که "این با نگاه کردن به داخل و متحد شدن زیر یک پرچم واحد آغاز می‌گردد".

نخست وزیر اقلیم کوردستان امروز با بوریس جانسون همتای انگلیسی خود نیز دیدار داشت.



