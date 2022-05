اربیل(کوردستان ۲۴) - سرکنسول عمومی انگلستان در اقلیم کوردستان حمله‌ی موشکی روز گذشته‌ی شبه‌نظامیان تروریست به شهرستان خبات را محکوم کرد و گفت این حمله به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.

دیوید هانت سرکنسول انگلستان در پایتخت اقلیم کوردستان روز یکشنبه در توئیتی نوشت: " حمله‌ی شب گذشته به پالایشگاه "کورگوسک" در نزدیکی اربیل بی‌‌منطق و بی‌پروا است. آنرا به شدت محکوم می‌کنم. این حمله به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.

سازمان ضد تروریسم کوردستان، شامگاه یکشنبه ۱۱ اردیبهشت، در اطلاعیه‌ای از پرتاب شش راکت به‌سوی شهرک خبات از توابع استان اربیل شلیک شده‌اند.

The attack on Kawergosk oil refinery in #Erbil province last night was a senseless and reckless act, which I utterly condemn. No excuse for such violence.