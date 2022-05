بانوی کورد برنده جایزه شهروند جهانی شد

اربیل (کردستان٢٤) – بانوی کورد به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه دفاع از حقوق زنان، جایزه شهروند جهانی را دریافت کرد.

روز چهارشنبه این هفته، پاییزه محمود، از قربانیان ازدواج کودکان، و فعال سازمان حقوق زنان ایرانی و کورد (IKWRO)، در انگلستان، جایزه شهروند جهانی را از آن خود کرد.

جایزه شهروند جهانی به کسانی تعلق می‌گیرد که در راستای پایان دادن به خشونت و افراط‌‌‌گرایی فعالیت ویژه دارند.

او در یک پیام توییتری از اینکه برنده جایزه شده است ابراز خوشحالی کرد.

پاییزه سال‌هاست که در زمینه‌های مبارزه با ازدواج کودکان، ختنه کردن زنان، آزمایش باکرگی و هایمنوپلاستی فعالیت می‌کند.

این فعال کورد در سن ١٦ سالگی از سوی خانواده‌اش ناچار به ازدواج با مردی شد که دو برابر او سن داشت.

خواهر پاییزه که بناز نام داشت، در سال ٢٠٠٦ در سن ٢٠ سالگی مورد تجاوز قرار گرفت و کشته شد.

وب سایت Global Citizen UK نوشته است که پاییزه محمود با تکیه بر تجربیات زندگی خود و از دست دادن خواهرش در یک قتل ناموسی، تلاش‌هایش را بر ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق زنان متمرکز کرده است.

I am thrilled to announce that I have been awarded the #GCPrize Citizen Award UK by @GlblCtznUK for my work with @IKWRO in supporting women and girls around the world, working to end harmful practices including child marriage, female genital mutilation (FGM) & more. pic.twitter.com/5aST6w15kE