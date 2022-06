اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز شنبه ٢١ خرداد ۱۴۰۱، در پی دیدار با هیئت عالی‌رتبه‌ی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان به ریاست بافل جلال طالبانی رئیس این حزب، با انتشار توئیتی بار دیگر بر هماهنگی و همکاری در جهت منافع کل اقلیم کوردستان تأکید کرد.

مسرور بارزانی در توئیتی نوشت: "امروز با قباد طالبانی فراخوان خود را برای حمایت از برنامه‌ی اصلاحات تجدید نمودیم و و منظور ما این است که باید همه تحت عنوان یک تیم برای کوردستان تلاش نماییم.

در ادامه‌ی توئیت نخست‌وزیر آمده است که " پیام من به بافل طالبانی و هیئت اتحادیه‌ی میهنی این است که " بیایید روی آنچه همه‌ی ما می‌خواهیم تمرکز کنیم: ثبات، خدمات عمومی بهتر، و آینده‌ای که مردم ما شایسته آن هستند.

Today, with @qubadjt, we renewed calls to back our reform agenda. That means we must work as one team for all of Kurdistan.



My msg to PUK delegation led by @Bafeltalabani: Let’s focus on what we all want: stability, better public services, and the future our people deserve -mb. pic.twitter.com/ZbUCu2wVpi