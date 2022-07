حمایت مجدد آمریکا از اقلیم کوردستان نیرومند در چارچوب عراق فدرال

اربیل (کوردستان ۲۴)- باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه‌ی آمریکا در امور خاورمیانه، در گفتگویی تلفنی با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان، بر رعایت ایلات متحده از اقلیم کوردستان نیرومند تأکید کرد.

دستیار وزیر خارجه‌ی آمریکا در توئیتی نوشت که " ایلات متحده‌ی آمریکا از اقلیم کوردستان نیرومند به‌عنوان بخشی از عراقی متحد، مرفه و دمکراتیک حمایت می‌کند."

باربارا در این گفتگوی تلفنی با نچیروان بارزانی ضمن تبادل‌نظر در مورد آخرین تحولات عراق فدرال، ابراز امیدواری کرد کە در آینده‌ای نزدیک از بە اربیل سفر کند.

