اربیل (کوردستان٢٤) – در دیدار مشاوران ائتلاف بین‌المللی ضد داعش و فرمانده بلندپایه نیروی پیشمرگ، بر توسعه همکاری میدانی تاکید شد.

وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد که مشاوران نظامی ائتلاف ضد داعش، روز دوشنبه این هفته از مقر تیپ ١٤ پیاده وزارت پیشمرگ بازدید و با سرتیپ حلمی مزوری، فرمانده بلندپایه نیروی پیشمرگ دیدار کرده‌اند.

بر پایه توییت، در این دیدار طرفین توافق کرد‌ه‌اند که عملیات‌های مشترک بیشتری علیه بقایای داعش انجام دهند. همچنین بر توسعه همکاری بین نیروی پیشمرگ، ارتش عراق و نیروهای ائتلاف به ویژه همکاری میدانی، تاکید کرده‌اند.

The visit of the coalition advisers team to the 14th Infantry Brigade headquarter of Peshmerga, to discuss the relations & cooperation between #Peshmerga, coalition forces & #ISF, particularly on the field, & joint operations between #Peshmerga forces and Iraqi security forces, pic.twitter.com/fxUHctbPmZ