نچیروان بارزانی و نادیا مراد درباره سرنوشت هزاران دختر ربوده شده ایزدی گفتگو کردند

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان، در دیدار با فعال معروف ایزدی، موضوع سرنوشت هزاران دختر ایزدی ربوده شده را بررسی کردند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه از نادیا مراد، فعال معروف ایزدی استقبال کرد و درباره سرنوشت هزاران دختر ایزدی ربوده شده از سوی سازمان تروریستی داعش در جریان یورش سال ٢٠١٤ به شهر شنگال، گفتگو کردند.

نادیا مراد خود از قربانیان جنایت داعش است و در دیدار با آقای بارزانی تلاش‌ها برای نجات دختران ربوده شده از دست داعش را بررسی کردند.

رئیس اقلیم درباره این دیدار، یک پیام توئیتری منتشر کرد و نوشت:" همچنین در مورد وضعیت کنونی شنگال و تلاش‌ها برای حمایت از بازماندگان نسل‌کشی گفتگو کردیم".

Today I met with Yezidi Activist Nadia Murad. We discussed the thousands of still missing Yezidis and importance of coordinating rescue efforts. We also spoke about the situation in Sinjar, and her efforts to help survivors of genocide. pic.twitter.com/lQKSGNjbYD