مسرور بارزانی طرح تحول الکترونیک اقلیم کوردستان را امضا کرد

اربیل(کوردستان۲۴)- مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان اعلام کرد که طرح راهبردی تحول الکترونیکی دولت اقلیم کوردستان از اولویت‌های اولیه‌ی این کابینه است.

روز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱، طرح راهبردی تحول الکترونیک در اقلیم کوردستان، با حضور مسرور بارزانی اعلام گردید.

نخست‌وزیر با انتشار ویدیویی در شبکه‌ی اجتماعی توئیتر اعلام کرد که " طرح راهبردی تحول الکترونیکی دولت اقلیم کوردستان یکی از موضوعات اصلی و اولویت‌های این کابینه است تا زیرساخت اقتصادی مستحکمی باشد که باعث پیشرفت در همه‌ی ابعاد بشود و به راهکاری برای تسریع و بهبود ارائه‌ی خدمات عمومی به شهروندان اقلیم کوردستان تبدیل گردد.

The Digital Transformation Strategy is the foundation of Kurdistan's #GovTech future, here's why. https://t.co/ahHqavUj56 pic.twitter.com/KbsXOMJsm2