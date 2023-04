اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان، می‌گوید که با پیوستن به انجمن جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری، می‌خواهند وارد شبکه سرمایه‌گذاری جهانی شوند.

انجمن جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری، روز چهارشنبه ٢٦ آوریل، با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توییتر، به طور رسمی پیوستن گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان به آن انجمن را اعلام کرد.

محمد شکری، رئیس گروه سرمایه‌گذاری در خصوص پیوستن به انجمن جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری، اظهار داشت که می‌خواهند از طریق انجمن یاد شده در راستای ارتقای سطح توانمندی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، با نهادهای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران جهان ارتباط برقرار کنند.

همچنین تاکید کرده که با هدف تبدیل اقلیم کوردستان به منطقه‌ای مناسب و مورد توجه برای سرمایه‌گذاری خارجی، در نظر دارند وارد شبکه سرمایه‌گذاری جهانی شوند.



WAIPA looks forward to enhancing Kurdistan as an attractive destination for FDI through collaboration and engagements with Invest Kurdistan.



Learn more: https://t.co/9vE448FmyM pic.twitter.com/Pcuub86i9q