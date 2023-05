وزیر داخله‌ی اقلیم کوردستان و مشاور امنیت ملی عراق فدرال در نشستی درباره‌ی امنیت میان عراق و ایران گفتگو کردند

ریبر احمد، وزیر داخله‌ی اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در توییتر خود نوشت: نشستی مثمر ثمر را با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق و هیئت همراهش برگزار کردیم.

وی در توئیتی نوشت: «این نشست در موردبررسی و ارتقای استانداردهایی برگزار شد که امنیت مرزهای عراق و ایران را تقویت می‌کند. این تلاش‌ها برای محافظت از شهروندان و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و اجرای قانون انجام می‌شود.»

Productive meeting with @qassimalaraji, #Iraqi National Security Advisor, and his accompanying delegation, on reviewing and enhancing measures that reinforce border security with #Iran to safeguard our citizens, control illegal activities, and uphold the law enforcement. pic.twitter.com/kmGjfMxlPD