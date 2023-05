مسرور بارزانی: باید همه به توافق میان اربیل و بغداد احترام بگذارند

اربیل(کوردستان ۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان می‌گوید که توافق با نخست‌وزیر عراق مبنای هماهنگی میان اربیل و بغداد است و همه باید به آن احترام بگذارند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در توییتی نوشت که گروهی از کمسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق تغییراتی را در لایحه‌ی بودجه‌ی فدرال ایجاد کرده‌اند که نقض توافق قبلی دولت اقلیم کوردستان با محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر دولت عراق فدرال است.

نخست‌وزیر در این پیام گفت که این توافق مبنای هماهنگی بین اربیل و بغداد است و باید همه به آن احترام بگذارند.

A group in the Iraqi parliament’s finance committee have introduced changes to the draft federal budget, violating the agreement w/ PM @mohamedshia’s govt.



The agreement is the bedrock for cooperation between Erbil & Baghdad and the word of parties to it must be honored -mb.