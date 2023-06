اربیل (کوردستان ۲۴)– وزیر داخله‌ی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که دیدارهای روزهای گذشته با مقامات آمریکایی نتیجه‌ی خوبی در پی داشته و ‌واشنگتن بر حمایت خود از حاکمیت و تجربه‌ی دمکراسی و آزادی بیان در اقلیم کوردستان حمایت کرده است.

ریبر احمد وزیر داخله‌ی اقلیم کوردستان که به همراه هیئت بلندپایه‌ای از اقلیم کوردستان در آمریکا با مقامات وزارت وزارتخانه‌های خارجه و دفاع این کشور دیدار کرده است، روز دوشنبه در کنفرانسی خبری این دیدارها را مهم و مثمر ثمر توصیف کرد.

ریبر احمد گفت: نشست‌های متعددی با مسئولان دو وزارتخانه‌ی خارجه و دفاع آمریکا داشته‌اند و همه‌ی این نشست‌ها نتیجه و تفاهم خوبی به دنبال داشته و دو طرف بر وجود منافع مشترک و لزام توسعه‌ی این منافع تأکید کردیم.

وزیر داخله‌ی اقلیم کوردستان با بیان اینکه ایالات‌متحده بار دیگر بر حمایت خود از اقلیم کوردستان در چارچوب یک عراق قدرتمند تاکید کرده است، گفت: در این دیدارها از تجربه‌ی اقلیم کوردستان در موضوع دموکراسی و آزادی بیان قدردانی شد.

ریبر احمد با اشاره به اینکه، در این دیدارها صلح و ثبات عراق و اقلیم کوردستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: در این دیدارها، حراست از اقلیم کوردستان به‌عنوان یکی از دوستان نزدیک نیرهای ائتلاف ضد داعش از موضوعات اصلی بود و و در این زمینه از نقش پیشمرگه ها و اقلیم کوردستان قدردانی شد.

وزیر کشور اقلیم کوردستان در ادامه‌ی دیدار از ایالات‌متحده با «آیسان گلدریچ» معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور شرق و سوریه دیدار کرد.

وزیر داخله‌ی اقلیم کوردستان تصریح کرد که مقامات آمریکایی از اجرای کامل قانون اساسی عراق کە موضوع فدرالیسم و اختیارات اقلیم کوردستان به‌صراحت در آن لحاظ شده است، ادامه‌ی اصلاحات در ساختار و سازمان‌دهی نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان، اجرای کامل توافق‌نامه‌ی شنگال میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال و حمایت از دمکراسی و آزادی بیان در اقلیم کوردستان حمایت کردند.

Honored to meet with Kurdistan Regional Government Minister of Interior @RayberAhmed to discuss the protection of human rights & implementation of the Sinjar Agreement. 🇺🇸👏 KRG’s generous support of displaced persons & refugees and efforts to combat gender-based violence. pic.twitter.com/DHdKhMiJZb