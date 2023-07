پارت دموکرات کوردستان اتحادیه‌ی میهنی کوردستان با انتشار بیانیه‌ای بر تلاش برای حل اختلافات تأکید کردند.

اربیل(کوردستان ۲۴)- سرکنسولگری آمریکا در اربیل از توافق پارت دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی کوردستان و ادغام نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان استقبال می‌کند.

سرکنسولگری ایالات‌متحده در اربیل در توئیتی نوشت که از اتحادیه‌ی میهنی کوردستان و پارت دموکرات کوردستان انتظار دارد مسائل خود را در راستای منافع کوردستان حل‌وفصل کنند.

U.S. Consulate General - Erbil welcomes #PUK and #KDP agreement on holding IKP elections & support for #Peshmerga unification & reform. We look forward to seeing progress as the two sides come together and negotiate the remaining issues to benefit the people of Iraqi #Kurdistan. pic.twitter.com/FhyUTq5Yvd

— U.S. Consulate General Erbil (@USCGERBIL) July 31, 2023

دو هیئت بلندپایه‌ی پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان روز یکشنبه ٨ مرداد ۱۴۰۲، با یکدیگر دیدار و بیانیه‌ی مشترکی بر تشدید بیشتر تلاش‌ها برای حل اختلاف‌نظرها تأکید کردند.