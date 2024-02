اربیل (کوردستان ۲۴)– فرماندهی مرکزی ایالات‌متحده آمریکا، سنتکام، دو حمله‌ی جدید حوثی‌ها در دریای سرخ را خنثی کرد. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه‌ی "ایکس" نوشت این حملات شامگاه چهارشنبه ١٨ بهمن در ساعات ۹ و ۱۱: ۳۰ رخ دادند و ارتش آمریکا در "دفاع از خود" سه موشک کروز ضد کشتی آماده شلیک حوثی‌ها را هدف قرار داد.

بر اساس این بیانیه این موشک‌ها در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن شناسایی و به عنوان "تهدیدی قریب‌الوقوع" برای کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا و کشتی‌های تجاری در این منطقه تشخیص داده شدند. سنتکام تأکید کرده است این اقدامات "از آزادی ناوبری محافظت کرده و آب‌های بین‌المللی را برای کشتی‌های نیروی دریایی ایالات‌متحده و کشتی‌های تجاری امن‌تر و مطمئن‌تر می‌کند".

شبه‌نظامیان حوثی که موردحمایت جمهوری اسلامی هستند، تأکید کرده‌اند که تا زمانی که جنگ غزه متوقف نشود به حملات خود علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ ادامه خواهند داد.

Feb. 7 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen



On Feb. 7, at approximately 9:00 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted self-defense strikes against two Houthi mobile anti-ship cruise missiles prepared to launch against ships in the Red Sea.… pic.twitter.com/7ERk9DvWRN